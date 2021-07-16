حوادث
الحبس لوسيطة في الدعارة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متهمة متورطة ضمن شبكة متخصصة في تهجير الفتيات واستغلالهن في الدعارة ببوركينافاصو، وحكمت عليها بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعتها في حالة سراح من قبل قاضي التحقيق، بجناية المشاركة في الاتجار بالبشر، قبل أن تختفي عن الأنظار ويتم اعتقالها وإحالتها على المحاكمة. وعلمتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا