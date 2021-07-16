الرياضة
رسالة رياضية: البنزرتي والشابي
اللقبان المحصل عليهما إلى حد الآن في الموسم الكروي، صنعهما مدربان تونسيان: لسعد الشابي مع الرجاء، وفوزي البنزرتي مع الوداد. وعلى صعيد البطولة، يتنافس الجيش الملكي على المركز الثالث، بقيادة مدرب بلجيكي (سفين فاندربروك)، مع نهضة بركان الذي يدربه الكونغولي فلورون إيبينغي. فأين الخلل؟ قبل سنوات، قال الوزير السابق منصفأكمل القراءة »
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