خاص
ضيعـات زنيبـر… نمـوذج ناجـح للتجميـع
غيثة: الآلية تهدف إلى حماية الاستغلاليات الصغرى وتسريع نمو الضيعات الكبرى طورت مجموعة ضيعات زنيبر، التابعة لـ”ديانا هولدينغ”، نموذجا رائدا للتجميع الفلاحي في سلسلة الحوامض، تم الكشف عنه خلال ندوة بالقطب الفلاحي ببركان. وشكل اللقاء المنعقد تحت شعار “التجميع الفلاحي في قلب الإستراتيجية الوطنية الجديدة، نموذج سلسلة الحوامض بضيعات زنيبر”،أكمل القراءة »
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