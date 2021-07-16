خاص
سوق الفلاح… نهاية التهريب
اختفت جحافل “المقاتلات” التي كانت تحتل الطرق الخلفية يقف “أ.ب” البائع السابق للأدوات والأجهزة المنزلية بالسوق المعروف عند أهل وجدة بـ”سوق الفلاح”، متأملا دكانه السابق، وهو يتهدم، قبل تحويل تجارته إلى مكان آخر، والى صنف آخر أيضا. كان هذا الدكان ذات يوم يزخر بالأجهزة والأدوات المنزلية المصنعة بالجزائر أو المستقدمةأكمل القراءة »
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