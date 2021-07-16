fbpx
حوادث

إيقاف ستيني اغتصب معاقة ذهنيا

منذ ساعتين
هددها بالذبح إذا أخبرت أحدا قبل ضبطه في حالة تلبس من قبل جدها أحالت عناصر المركز الترابي بسرية درك بوزنيقة، نهاية الأسبوع الماضي، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، رجلا في عقده السادس، من أجل تهم استدراج وهتك عرض واغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بأحد دواوير جماعة بوزنيقةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى