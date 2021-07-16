حوادث
إيقاف ستيني اغتصب معاقة ذهنيا
هددها بالذبح إذا أخبرت أحدا قبل ضبطه في حالة تلبس من قبل جدها أحالت عناصر المركز الترابي بسرية درك بوزنيقة، نهاية الأسبوع الماضي، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، رجلا في عقده السادس، من أجل تهم استدراج وهتك عرض واغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بأحد دواوير جماعة بوزنيقةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا