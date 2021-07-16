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مي عمر في “تحت تهديد السلاح”
تستعد النجمة مي عمر لاستئناف تصوير الفيلم الجديد ” تحت تهديد السلاح” المتوقف منذ مارس الماضي، بسبب انشغالها في تصوير مسلسل “نسل الأغراب” والضجة التي أثيرت بعد عرضه، وأيضا حداد بطله حسن الرداد على والدته ثم على حماه الفنان سمير غانم. وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، ويشارك في بطولتهأكمل القراءة »
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