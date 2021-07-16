حوادث
خطأ طبي يصيب مريضة بالخرس
عملية جراحية بمصحة بالبيضاء دمرت حبال الصوت والضحية تقترب من الانتحار دخلت المريضة (ح.ب) قبل سبع سنوات إلى مصحة بالبيضاء لإجراء عملية جراحية لاستئصال غدة منتفخة، فغادرتها دون نطق، بل اضطرت إلى إجراء عملية أخرى في فرنسا لتثبيت أنبوب في حنجرتها، يساعدها على التنفس ويجنبها أزمات اختناق في جنح الليل،أكمل القراءة »
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