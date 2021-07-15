مقابلة الريسوني لمحاميه دون كرسي متحرك تكشف حقيقة “تمثيليته” لكسب تعاطف الرأي العام

وبتاريخ 14 يوليوز قدمت زوجته إلى المؤسسة بغرض القيام بالزيارة، إلا أنه رفض الذهاب إليها مشيا على قدميه مطالبا بتوفير كرسي متحرك له، وهو نفس الموقف الذي اتخذه خلال قدوم زائرة أخرى لزيارته يومه الخميس صباحا.

يتضح مما سبق أن السجين المذكور يتعمد الظهور بمظهر العاجز عن المشي كلما كان على موعد مع أحد الزائرين له، وذلك حتى ينقلوا هذه الصورة إلى خارج المؤسسة من أجل كسب تعاطف الرأي العام معه ومع حالته الصحية.