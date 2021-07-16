خاص
البشيري: مجهود استثماري ضخم
رئيس”الباطرونا” بالجهة أكد أن الشرق عرف استدراكا هائلا في المشاريع المهيكلة أكد نور الدين البشيري، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق، أن الجهة عرفت مع إطلاق المبادرة الملكية في 2003، تداركا هائلا على مستوى البنيات التحتية والمشاريع المهيكلة الكبرى، التي نجحت في تجاوز سنوات من العزلة، وتسجيل معدلات النموأكمل القراءة »
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