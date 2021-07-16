مجتمع
غرفة التجارة بطنجة تنجز 95% من مخططها
أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أنها أنجزت 85 % من مخططها الإستراتيجي خلال الفترة الانتدابية 2015-2021، و95 % من مخطط تنمية الغرفة، ما ساهم في مضاعف مواردها المالية الذاتية بأزيد من 7 مرات، وارتفاع عدد المنخرطين بحوالي 10 مرات، لتتبوأ بذلك الغرفة الرتبة الأولى وطنيا مؤسسةأكمل القراءة »
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