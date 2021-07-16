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تأهيل موقع سجلماسة الأثري
الفردوس قدم المشروع في إطار جهود المغرب لتثمين الموروث الثقافي تم، أخيرا، تقديم مشروع “برنامج تأهيل موقع سجلماسة الأثري”، في حفل ترأسه عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة وبحضور عدد مهم من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب وشخصيات وطنية ودولية. وتم خلال لقاء نظم بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، تسليطأكمل القراءة »
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