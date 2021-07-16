خاص
ميناء بني انصار… نافذة المتوسط
بوابة المحطة البحرية بنعلي: إحداث معملين بمحيط الميناء لامتصاص عطالة ناقلات السلع من مليلية قال مصطفى بنعلي، المدير الجهوي لموانئ المتوسط بالوكالة الوطنية للموانئ، إن ميناء بني نصار عرف قفزة نوعية في حركة التبادل التجاري ونقل المسافرين والسلع والبضائع. وحقق معدلات غير مسبوقة، سيما بعد الاعتماد على باخرة بسعة أكبرأكمل القراءة »
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