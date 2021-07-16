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بنعبد الله: تصريحات العثماني دنيئة
قال إن إعفاء وزراء “الكتاب” كان سببه التحالف مع “بيجيدي” هاجم نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، متهما إياه بتلفيق التهم، وتحريف المعطيات بسبب حديثه عن إعفاء وزراء حزب “الكتاب” من الحكومة السابقة تزامنا مع أحداث الحسيمة، واصفا تصريحه بـأكمل القراءة »
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