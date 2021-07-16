خاص
بوسفول: “أغروبول” منصة الصناعات الغذائية
المدير الجهوي للفلاحة أكد أن مركز بركان للابتكار الصناعي يسعى لتعزيز السلاسل الزراعية أكد محمد بوسفول، المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق أن أغروبول بركان تعتبر منطقة صناعية مخصصة للصناعات الغدائية، وللأنشطة المرتبطة بمختلف السلاسل الزراعية. وأوضح بوسفول في حوار مع الزميلة «ليكونوميست» أن أغروبول تحولت منذ إنشائها، قبل ست سنواتأكمل القراءة »
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