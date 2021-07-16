خاص
مشاريع ملكية غيرت وجه المنطقة
ثورة شاملة همت جميع مناحي الحياة ووضعت الإنسان في قلب برامج التنمية يجمع زوار وجدة وجهة الشرق عموما، على أن المشاريع المهيكلة التي أطلقها الملك محمد السادس منذ 2003، إلى اليوم، أنهت حالة التهميش الذي ظلت تعانيه لعقود، ما عمق عزلتها، وساهم في تنامي الأنشطة المرتبطة بالتهريب، والاعتماد على التجارةأكمل القراءة »
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