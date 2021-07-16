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عيوش يكشف تفاصيل “علي صوتك”
المخرج يعيش فرحة مشاركة فيلمه في المسابقة الرسمية لأهم مهرجان دولي كشف المخرج المغربي نبيل عيوش، تفاصيل أحدث أفلامه السينمائية “علي صوتك”، بعدما قدم وصلته الإعلانية الرسمية، ساعات قبل عرضه ضمن فعاليات مهرجان “كان” السينمائي الدولي، في دورته الحالية. وعبر عيوش عن سعادته الكبيرة باختيار فيلم للمشاركة في المسابقة الرسميةأكمل القراءة »
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