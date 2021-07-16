خاص
زكي: الموسمية تعيق تنمية السياحة
رئيس المجلس الجهوي للسياحة أكد أن المبادرة الملكية أحسن هدية للقطاع أجرى الحوار: برحو بوزياني أكد يوسف زكي، رئيس المجلس الجهوي للسياحة بجهة الشرق أن الجهة تعاني الموسمية، فالسياحة بالمنطقة تنتظر حلول موسم الصيف، خاصة المنتجعات السياحية بمارشيكا أو بالسعيدية، لكي تستقبل السياح خلال شهرين أو ثلاثة على أكثر تقدير.أكمل القراءة »
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