وطنية
استقالة جماعية من التقدم والاشتراكية بالحسيمة
أعلن عدد من أعضاء ومنخرطي حزب التقدم والاشتراكية بإقليم الحسيمة، استقالتهم من صفوف الحزب احتجاجا على ما وصفوه « بعدم احترام الضوابط التنظيمية وعدم تقدير مجهودات مناضلي ومناضلات الحزب « على حد تعبيرهم. وحسب رسالة الاستقالة الجماعية فإن هؤلاء أرجعوا أسباب استقالتهم من صفوف حزب « الكتاب «،»بعدما تبين أنأكمل القراءة »
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