أســــــرة
اختفاء الرومانسية بعد الزواج
مختصون يقدمون نصائح للزوج لتفادي توتر العلاقة الزوجية يؤكد المختصون في العلاقات الزوجية، أنه بعد فترة من الزواج يحدث تغيير في علاقة الزوج بشريكة حياته، إذ تصبح أقل رومانسية، مما كان عليه الأمر في السابق. وكل تلك التغييرات تجعل المرأة تقارن بين علاقتها الزوجية في الوقت الراهن وما كان عليهأكمل القراءة »
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