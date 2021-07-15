اذاعة وتلفزيون
مقتطفات
زكي في “الجواهرجي” بدأت النجمة منى زكي، أخيرا، تصوير مشاهدها الأولى من فيلم “الجواهرجي”، التي جمعت بينها وبين محمد هنيدي، والفنانة الكبيرة لبلبة تحت إدارة المخرج إسلام خيري. وتدور أحداث الفيلم من تأليف عمر طاهر في إطار كوميدي، كما يشارك في بطولته ثلة من الممثلين منهم آسر ياسين وريم مصطفى.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا