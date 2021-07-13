ملف عـــــــدالة
دعارة القاصرات… الاستغلال البشع
تتربص بهن شبكات الاتجار في البشر لاستغلالهن في الترويج السياحي والتجاري ومختصون يدقون ناقوس الخطر لا يختلف اثنان على أن موضوع «دعارة القاصرات» أصبح من بين الأمور، التي باتت تشكل حديث الساعة لدى الشارع المغربي، خاصة بعد تنامي هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، في ظل غياب المتابعة الأسرية للفتيات فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا