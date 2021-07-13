حوادث
207 آلاف قضية عن بعد
المحاكمات ساهمت في تخفيف العبء وتخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي بلغ عدد القضايا التي عقدت عن بعد خلال النصف الأول من السنة الجارية في مختلف محاكم المملكة،207 آلاف و489 قضية، أدرجت في 9980 جلسة. وحكم من تلك القضايا ما مجموعه 71 ألفا و698 قضية، مثل فيها 241 ألفا و743 معتقلا أمامأكمل القراءة »
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