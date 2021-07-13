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استغلالهن في طقوس شاذة

منذ ساعة واحدة
اعتقال عصابة أفرادها متورطون في الاتجار في البشر باستغلال الضعف والحاجة والوساطة في الدعارة بمراكش من الأمور الخطيرة المرتبطة بدعارة “القاصرات»، أن المهووسين بممارسة الجنس على هذه الفئة غير الراشدة، التي تتضمن طفلات في عمر الزهور، توافد الأجانب الذين يتوزعون ما بين خليجيين أو غربيين، صاروا يتوافدون على مراكش، ليسأكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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