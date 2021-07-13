حوادث
اتهام عم بزنا المحارم
أسرتا قاصرين تقدمتا بشكاية ضد المتهم باستغلال الفتاتين جنسيا أوقفت مصالح الدرك الملكي بالبزازة، بني ملال، أخيرا، مشتبها فيه بهتك عرض ابنتي أخيه وأخته القاصرين وممارسة شذوذه على الصغيرتين اللتين باحتا بسرهما إلى أسرتيهما بعد ممارسات لم تصبر عليها الضحيتان اللتان كانتا تعتقدان أن ما كان يقوم به قريبهما لاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا