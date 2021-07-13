حوادث
10 سنوات لقاتل جاره بسيدي عابد
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة مرتكب جريمة قتل في حق جاره، وحكمت عليه ب10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق في حالة اعتقال، بجناية الضرب والجرح المفضين إلى الموت دون نية احداثه وبواسطة السلاح. وجاء ايقاف الجاني من قبل عناصرأكمل القراءة »
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