أسواق
المأكـولات السريعـة… الحـذر واجـب
مستهلكون أمام خطر الإصابة بتسممات ومطالب بتشديد مراقبة المحلات يرتفع الإقبال، في فصل الصيف، على محلات بيع المأكولات السريعة، إلا أن الكثير منها لا تحترم معايير الصحة والسلامة، ما يهدد صحة المستهلكين، فيجدون أنفسهم أمام خطر الإصابة بتسممات، تكون في الكثير من الأحيان خطيرة، ويتطلب علاجها تدخلا طبيا. في الوقتأكمل القراءة »
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