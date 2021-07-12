وطنية
فضيحة “غالي” تطيح بوزيرة خارجية إسبانيا
أطاحت فضيحة «إبراهيم غالي»، زعيم ميليشيات «بوليساريو»، الذي تم إدخاله إلى التراب الإسباني بهوية مزورة، بآرنشا غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون الإسبانية، على غرار إطاحة جنرالات الجزائر بصبري بوقادوم، بعد فشلهما الدبلوماسي في معاكسة وحدة تراب المغرب. وانتصر المغاربة لعدالة قضيتهم الوطنية، دفاعا عن مغربية الصحراء، إذأكمل القراءة »
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