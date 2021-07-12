الرياضة
تفاصيل لقب قاري تاسع للرجاء
الملك أول المهنئين ومالانغو هداف لكأس «كاف» واحتفالات في شوارع البيضاء نال الرجاء الرياضي لقبه القاري التاسع، أول أمس (السبت)، حين تفوق على شبيبة القبائل الجزائري، بهدفين لواحد، في ملعب الصداقة ببنين، في نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، وهو اللقب الثالث للفريق الأخضر في هذه المسابقة. وتلقى رشيدأكمل القراءة »
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