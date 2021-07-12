حوادث
مصرع شاب غرقا ببحيرة
تمكنت عناصر فرقة “الضفادع البشرية” التابعة لثكنة الوقاية المدنية بخنيفرة، يوم الأربعاء الماضي من انتشال جثة شاب عشريني قضى غرقا في بحيرة “أزكزا” ضواحي المدينة ة. وأفادت مصادر “الصباح”، بأن الهالك البالغ من العمر 23 سنة المتحدر من مكناس، توجه صوب البحيرة المذكورة من أجل السباحة والاستجمام، قبل أن يختفيأكمل القراءة »
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