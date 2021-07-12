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أحجام يصور “صورتك بين عينيا”
قال إن دوره يسلط الضوء على الجانب الإنساني لرجل الأمن ينشغل حاليا الممثل ياسين أحجام بتصوير دوره في مسلسل بعنوان “صورتك بين عينيا” تحت إشراف المخرج سعيد خلاف. وقال ياسين أحجام ل”الصباح” إن تصوير العمل انطلق منذ شهر، كما سيتواصل إلى غاية أواخر غشت المقبل، موضحا أنه من الأعمال التيأكمل القراءة »
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