الصباح الفني
زيادي تحتفل بعيد ميلادها
احتفلت، أخيرا، الفنانة هند زيادي بعيد ميلادها، إذ نشرت صورا من أجوائه على حسابها الرسمي على “إنستغرام”. وقالت زيادي في رسالتها لمن وجهوا لها التهنئة بمناسبة عيد ميلادها “شكرا لكل أصدقائي وأحبابي ومتابعي الذين راسلوني واتصلو بي وفرحوا معي بمناسبة عيد ميلادي، كل سنة وأنتم بقلبي، ولكم مني كل الحب”.أكمل القراءة »
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