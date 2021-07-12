مقالات الرأي
أندلسيات الصويرة… حوار الثقافات ومتاهات الإسلام السياسي
الجماعة السياسية عندما تقوم على أساس ديني مذهبي يثار العنصر القومي عنصرا هداما محمد دخاي * من بين ما نوقش ويناقش دائما على هامش أندلسيات الصويرة في رمزيتها الإنسانية والثقافية وتجلياتها الباحثة عن التسامح والتعايش، الذي انفردت به مدينة موكادور على تاريخها الموسوم بمعاني الإنسانية، إيجاد صيغة للتقابل الموجود بينأكمل القراءة »
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