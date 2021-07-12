الصباح السياسي
كبوة الحوار الاجتماعي
طفت إلى السطح تداعيات كبوات قطاعات حكومية في امتحان الحوار الاجتماعي، كما هو الحال بالنسبة إلى الشباب والرياضة، التي تلقى وزيرها ملتمسا نقابيا لعقد لقاء مستعجل بهدف معالجة الملفات العالقة. وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشباب والرياضة في رسالة موجهة إلى الوزير على ضرورة البحث عن السبل الكفيلة برسم خريطةأكمل القراءة »
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