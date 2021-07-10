الصباح الفني
برياح: الساحة الفنية متدهورة
كيف جاءت فكرة تأسيس الفنان رشيد برياح لجمعية “رشد للفن والطرب”؟ راودتني فكرة تأسيس جمعية تعنى بالفن والطرب الأصيل منذ سنوات، ولم يكتب لها أن ترى النور إلا أخيرا. وبحكم تلبيتي دعوة العديد من الجمعيات الفنية ومتابعة أنشطتها فكرت بدوري في تأسيس جمعية تعنى بالفن الراقي والأصيل والطرب، خاصة أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا