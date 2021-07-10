ملف الصباح
شواء بطعم السياسة
زاد تزامن عيد الأضحى مع فترة وضع ترشيحات الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية المرتقبة، بداية شتنبر المقبل، من صعوبة مأمورية محاصرة مظاهر الإحسان الانتخابي، بالنظر إلى ثقل إكراهات الأسر بعد قرابة سنتين من محنة كورونا. ولن يترك الباحثون عن الأصوات مناسبة العيد تمر دون الخروج إلى دوائرهم الحالية أو المستهدفة، منأكمل القراءة »
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