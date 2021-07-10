ملف الصباح
لا عيد دون لمة عائلية
المناسبة الدينية تنعش النقل وتتوقف فيها الأنشطة اضطراريا لم تصمد الطوارئ الصحية المشددة للنقل بين المدن، في العام الماضي، أمام اختراقها والسفر عبر المدن والجهات، للالتحاق بالأسر، فالمناسبة مقدسة عند المغاربة، ومنهم من يعمد إلى جعلها عطلته السنوية، للتفرغ لها وقضاء فترة العيد مع الأهل والوالدين، بعيدا عن صخب المدينة.أكمل القراءة »
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