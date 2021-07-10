الرياضة
الرجاء في مباراة إنقاذ الموسم
يواجه شبيبة القبائل اليوم في الثامنة في نهائي «كاف» بحثا عن اللقب القاري التاسع يواجه الرجاء الرياضي، اليوم (السبت)، في الثامنة مساء، شبيبة القبائل الجزائري، في نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، بملعب الصداقة ببنين، من أجل إنقاذ موسمه، الذي خرج منه خاوي الوفاض من البطولة الوطنية وكأس العرش.أكمل القراءة »
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