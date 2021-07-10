الرياضة
أمل آسفي بطل للمغرب
توج أولمبيك آسفي بلقب البطولة الوطنية لفئة الأمل، إثر فوزه على الراسينغ البيضاوي، بهدفين لواحد، في المباراة النهائية التي احتضنها الملعب البلدي بالمنصورية، عصر أول أمس (الخميس). وكان الفريق العبدي سباقا إلى افتتاح حصة التهديف بواسطة لاعبه يوسف السوطي من ضربة جزاء في الدقيقة 29، قبل أن يعزز تفوقه بواسطةأكمل القراءة »
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