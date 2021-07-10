ملف الصباح
شركات القروض… المستفيد الأول
عروض تتراوح بين 3 آلاف درهم و 30 ألفا وإقبال على الوكالات شرعت شركات التمويل في تأثيث لوحات الإشهار المنتصبة في أهم الشوارع بعروض قروضها، التي تختلف حسب الفئات المستهدفة، إذ هناك مؤسسات مالية تقدم عرضا شاملا لتغطية مصاريف العيد وعطلة الصيف والدخول المدرسي، ويتراوح مبلغ القرض ما بين 20أكمل القراءة »
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