الصباح الفني
مهرجان “فنان الحي يطرب” بهوارة
تنظيم مسابقات في الأفلام السينمائية وأنشطة موازية في السيناريو والإخراج أعلنت جمعية الإلياذة للإبداع والتنمية الثقافية عن تنظيم مهرجان “سينما هوارة” في دورته الأولى، بين 8 و14 غشت المقبل، تحت شعار “فنان الحي يطرب”، في إطار أنشطتها السينمائية السنوية. وأوضحت الجمعيــة أن هـــذه الدورة ستجــري بالصيغة الرقمية الافتراضية، تفاديـــا لكـــلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا