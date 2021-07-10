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الصباح الفني

مهرجان “فنان الحي يطرب” بهوارة

منذ دقيقتين
ملصق التظاهرة (خاص)
تنظيم مسابقات في الأفلام السينمائية وأنشطة موازية في السيناريو والإخراج أعلنت جمعية الإلياذة للإبداع والتنمية الثقافية عن تنظيم مهرجان “سينما هوارة” في دورته الأولى، بين 8 و14 غشت المقبل، تحت شعار “فنان الحي يطرب”، في إطار أنشطتها السينمائية السنوية. وأوضحت الجمعيــة أن هـــذه الدورة ستجــري بالصيغة الرقمية الافتراضية، تفاديـــا لكـــلأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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