حوادث
غريق ثان في بحيرة بين الويدان
لقي زوال الأحد الماضي، طفل يبلغ من العمر حوالي 12 سنة مصرعه غرقا بمياه بحيرة سد بين الويدان الكائنة بتراب إقليم أزيلال، بعد أن حاول السباحة التي لا يتقنها لتفادي ضربات الشمس الحارقة التي تشهدها المنطقة عموما. وأوضحت مصادر «الصباح»، أن الهالك كان قيد حياته يتابع دراسته بالمستوى الإعدادي، ابتلعته مياهأكمل القراءة »
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