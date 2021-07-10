خاص
العمري… موقد السؤال
ابن الخباز الذي أوقد شعلة الفلسفة في التعليم رفقة الجابري والسطاتي إنجاز: عزيز المجدوب هو “ثالث ثلاثة” إلى جانب الراحلين محمد عابد الجابري وأحمد السطاتي، الذين أرسوا دعائم الدرس الفلسفي بالمغرب، من خلال تأليفهم المشترك للكتاب المدرسي الشهير “دروس في الفلسفة” الذي ساهم في تكوين أجيال من المغاربة وتوجيههم نحوأكمل القراءة »
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