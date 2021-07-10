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اذاعة وتلفزيون

أخنوش تعرض أعمالها بمراكش

منذ 4 دقائق
تعرض الفنانة الفوتوغرافية أسماء أخنوش أحدث أعمالها بمراكش، في معرض تحت عنوان “المنزل الذي لا يزال يعيش في داخلي”. وتقدم هذه السلسلة المعروضة برواق “127” بمراكش إلى غاية 29 شتنبر المقبل، صور هذه الفنانة التي تتمحور حول استكشاف الذكريات. وتقدم الصور منزل الطفولة الذي عاشت فيه الفنانة في مسعى منهاأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق
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