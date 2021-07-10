الرياضة
حكيمي: أدافع بروح مهاجم
لاعب سان جيرمان الجديد قال إن الانضمام للنادي طفرة جديدة في مسيرته قال الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الجديد، إنه يرغب في تحقيق إنجازات رفقة ناديه، ومساعدته للوصول لأهدافه. وأوضح حكيمي في حوار نشر على الموقع الرسمي لفريق العاصمة الفرنسية، أن انضمامه لسان جيرمان يعتبر طفرةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا