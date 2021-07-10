حوادث
حجز أربعة أطنان من الأسلاك النحاسية
تمكنت عناصر دركية تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بأولاد عمران بإقليم سيدي بنور، الثلاثاء الماضي، من إيقاف شخص مشتبه فيه بسرقة الأسلاك النحاسية بأحد الدواوير الواقعة بنفوذها الترابي. وكشفت مصادر “الصباح”، أن دورية دركية، كانت تقوم بحملات تفقدية بالمنطقة نفسها، فلاحظت تصاعد ألسنة النار والدخان، ولما اقتربت من المكان نفسه،أكمل القراءة »
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