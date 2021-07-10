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وطنية

بركة: المغرب يعاني سوء توزيع الثروة

منذ 5 دقائق
ملايين الشباب عاطلون بدون تكوين ونساء مقصيات من العمل يتصارع 80 في المائة من المغاربة في حرب يومية ضروس، لأجل ربح جزء من 46 في المائة من الدخل الوطني، فيما يحتكر 20 في المائة منهم الأكثر غنى في البلاد 54 في المائة من الثروات، هذا ما كشف عنه حزب الاستقلالأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق
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