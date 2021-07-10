وطنية
بركة: المغرب يعاني سوء توزيع الثروة
ملايين الشباب عاطلون بدون تكوين ونساء مقصيات من العمل يتصارع 80 في المائة من المغاربة في حرب يومية ضروس، لأجل ربح جزء من 46 في المائة من الدخل الوطني، فيما يحتكر 20 في المائة منهم الأكثر غنى في البلاد 54 في المائة من الثروات، هذا ما كشف عنه حزب الاستقلالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا