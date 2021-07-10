الرياضة
“الميركاتو” في ثاني غشت
جامعة الكرة تطالب الأندية بتسوية نزاعاتها حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بين ثاني غشت و30 شتنبر المقبلين، حسب آخر تحديث للاتحاد الدولي للعبة. وعلمت “الصباح” أن فترة الانتقالات الصيفية تمتد ستة أسابيع، وتراعى فيها الإجراءات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي “فيفا”، أبرزها تطبيق المقتضيات المعتمدةأكمل القراءة »
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