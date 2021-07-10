الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي غادر سفيان المودن، لاعب الوداد الرياضي، المغرب، صوب فرنسا، بترخيص من فوزي البنزرتي، لزيارة والدته المريضة. وغاب المودن عن المباراة التي جمعت مساء الأربعاء الماضي، الوداد بسريع وادي زم، لحساب الجولة 26 من البطولة، في المواجهة التي انتهت لفائدة زملاء صلاح الدين السعيدي بهدفين لصفر. الرجاء الرياضي توزعأكمل القراءة »
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