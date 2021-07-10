الرياضة
صفعة جديدة لمنتخب السلة
أقصي من نهائيات «أفرو باسكيط» بعد الخسارة أمام أوغندا تلقى المنتخب الوطني لكرة السلة صفعة جديدة، بعد إقصائه من بطولة إفريقيا «أفرو باسكيط»، المقرر إقامتها في كيغالي برواندا، خلال الفترة الممتدة ما بين 24 غشت وخامس شتنبر المقبل. وفشل منتخب السلة في استغلال عامل الأرض، ليتلقى هزيمة غير منتظرة أمامأكمل القراءة »
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