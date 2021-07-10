ملف الصباح
عيد الأضحى… غالب أو مغلوب
استعدادات متواصلة لإحياء سنة وسط تقديرات بتكرار سيناريو السنة الماضية للمرة الثانية على التوالي يحيي فيها المغاربة سنة العيد الكبير في ظل أزمة صحية واجتماعية واقتصادية خانقة، مازالت تداعياتها مستمرة منذ مارس 2020 إلى اليوم، مع احتمال انتقال الوضع إلى الأسوأ، حسب توقعات وزارة الصحة في عدد من بلاغاتها ذاتأكمل القراءة »
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